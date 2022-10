Acapulco bajo el agua, tromba provoca inundaciones y deslave en hotel

En Acapulco, Guerrero, una tormenta derivada de los remanentes de “Julia”, provocó inundaciones, caída de árboles, bardas, y cortes de energía eléctrica.

Lluvias provocan severas inundaciones en Acapulco, Guerrero

En la Costera Vieja, los directores de la Policía Turística y de CAPTA, junto a elementos de Protección Civil, atendieron un deslave en un hotel, donde se reportaron solo daños materiales.

En 40 minutos el nivel del agua superó el metro de altura en avenidas como la costera Miguel Alemán y Cuauhtémoc.

Por la inclinación y forma orográfica del puerto, las vialidades que conectan con las zonas bajas, se formaron fuertes corrientes de agua que arrastraron autos y personas que con ayuda de otros ciudadanos lograron ponerse a salvo.

Los alumnos del turno vespertino de la Escuela federal 1 se resguardaron en la parte alta de los salones al observar que la corriente estaba arrastrando varios vehículos.

La Secretaría de Seguridad Pública auxilió a los ciudadanos que se quedaron sin transporte por las inundaciones.

“La verdad estuvo sí muy feo todo se inundó has de cuenta que otra vez el Paulina, igual, irá como nos dejó sin transporte he yo ya tengo como tres horas aquí en la calle y no me puedo ir no hay transporte y el qué hay va lleno”, agregó el ciudadano Javier Villalva.