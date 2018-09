Crisis por abusos sexuales es como 9/11 en Iglesia, dice secretario de Benedicto XVI

El secretario privado del papa emérito Benedicto XVI, Georg Gaenswein, aseguró este martes que la crisis por los abusos sexuales que azota ahora el pontificado de Francisco es como el 9/11 de la Iglesia católica.

En la presentación del libro “The Benedict option”, del periodista estadounidense Rod Dreher, en la sede de la Cámara de Diputados de Italia, el también prefecto de la Casa Pontifica recordó que ya Joseph Ratzinger había manifestado en 2008 a los obispos estadunidenses su “profunda vergüenza.

A la luz del torbellino de noticias de las últimas semanas (después de la publicación del informe del Gran Jurado de Pensilvania), en este encuentro no podía no vislumbrar un verdadero acto de la divina providencia: hoy, efectivamente, también la Iglesia católica ve llena de desconcierto su propio 9/11”, dijo.

Recordó así aquella “tragedia apocalíptica que, en el otoño de 2001, perpetrada por terroristas de Al-Qaeda que atacaron con aviones de pasajeros las emblemáticas ciudades estadunidenses de Nueva York y Washington.

Les ruego que no me malinterpreten. No pretendo comparar ni a las víctimas ni los números de los abusos en el ámbito de la Iglesia católica con las dos mil 996 personas inocentes que el 11 de septiembre perdieron la vida tras los atentados terroristas en el World Trade Center y en el Pentágono”, aclaró.