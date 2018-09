Buscan a mujer peruana que violó y grabó a sus hijas

Autoridades de Perú buscan a una mujer acusada de abusar sexualmente de sus hijas, de 10 y 14 años, y ofrecen una recompensa de 6 mil dólares por información de su paradero.

Las menores fueron halladas este viernes abandonadas en la ciudad andina de Cusco, mientras la policía iba tras la pista de la mujer, Danyk Farfán, de 37 años, y de su actual pareja, quien había grabado videos de los abusos con un teléfono celular, informó a la prensa la fiscal Beatriz Gómez.

El inusual caso ocurrió en la ciudad de Huarmey, a 276 kilómetros al norte de Lima, y salió a la luz luego de que la pareja de la mujer extraviara su celular.

El teléfono móvil fue encontrado por una persona que envió los videos a sus contactos, quienes a su vez hicieron la denuncia ante la policía.

“Se ve que la mujer es la que realiza estos actos sexuales en agravio de estas menores que son sus hijas”, señaló la fiscal Gómez.

Al verse descubierta, la mujer se trasladó a Cusco, a 1.165 km al sureste de Lima, donde abandonó a sus hijas en la Playa Mayor de esa ciudad.

Las niñas fueron encontradas este viernes y llevadas al Instituto de Medicina Legal para ser examinadas. Luego quedaron bajo custodia de la fiscalía de familia local.

La policía ofreció una recompensa equivalente a unos 6 mil dólares por información que permita la captura de la mujer y su pareja.

El padre de las niñas, Néstor Fiesta, contó a la prensa que su exmujer le impedía verlas y dijo que viajaría al Cusco para conseguir su tuición legal.

“Cuando quería llevarlas a comer, (mi exmujer) no quería, nunca me dejaba”, manifestó Fiesta a la emisora RPP, indicando que no había podido ver a sus hijas desde hacía un mes.

Con información de AFP.

FJMM