Un sacerdote pedófilo tuvo un hijo con una menor de 14 años

El sacerdote, de 30 años, empezó los abusos cuando la menor tenía 10 y se extendieron hasta que la dejó embrazada.

“Siempre hubo una relación de amor con la menor, pero preferimos esperar a que cumpliera los 14 años para formalizarlo”, dijo Nelson Williams Montes Lizarazo, ex sacerdote de la diócesis de Bogotá, en Colombia.

Estos hechos sucedieron hace 20 años, pero el cura declaró recientemente la situación.

La mujer, que ahora tiene 30 años, declaró : “cuando yo tenía 10 años tocó por primera vez mis partes íntimas y días después lo repitió en dos ocasiones”.

“Apareció en la casa de mi hermano, donde yo estaba. Me tapó la boca y me violó. Dijo que lo que estaba pasando no estaba mal porque era un designio de Dios y tenía que ocurrir porque él ‘era un enviado de Dios”, añadió

“Días después me obligó a acompañarlo al Seminario Mayor de Bogotá. Estaba a punto de ordenarse. Dijo que yo era su sobrina. Me llevó a su habitación y volvió a violarme”.