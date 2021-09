Abuelos denuncian que hombres armados sustrajeron a su nieto de 8 años en Mérida, Yucatán

En Mérida, Yucatán, abuelos de un menor de 8 años denunciaron que el niño fue sustraído por hombres armados que irrumpieron en su casa, hace ocho días. Desde entonces no se sabe dónde está. El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad.

A las 5 de la mañana con 11 minutos del 15 de septiembre, cámaras de vigilancia captaron tres vehículos afuera de la Privada Real Montecristo en Mérida, Yucatán. Personas armadas bajaron e irrumpieron en domicilio de los abuelos de Zac, de 8 años de edad.

En los videos se observa cómo golpean con un mazo la puerta y se oye el grito: “Fiscalía General de la República”. Dentro de la vivienda se dirigieron a una recámara.

Afuera, uno de ellos vigilaba. Luego se les vio salir con el menor en brazos. En redes sociales, la familia publicó mensajes y fotografías de Zac en las que piden su regreso a casa.

“Yo lo que hice pues salí corriendo en mi camioneta, pedí ayuda al 911. Me fui por Periférico rumbo a la Fiscalía. Me dijeron que el niño no estaba ahí”, narró José Luis Esquivel, abuelo de Zac.

“Pedimos a la gente que tenga buen fija su carita por si en algún momento en cualquier ciudad lo llegan a ver se nos notifique”, comentó Cristina Narváez, tía del menor.