Abuelito de 100 años rompe récord al trabajar desde hace 84 en la misma empresa

Un hombre de 100 años de la ciudad de Brusque, en el sur de Brasil, entró en el libro Guinness de los Récords por ser el que más tiempo ha trabajado en la misma empresa: 84 años.

A pesar de su extraordinario logro, los consejos de Walter Orthmann para quienes buscan una vida profesional larga y satisfactoria son sorprendentemente rutinarios: haz lo que te gusta y aléjate de la comida basura.

“Te tiene que gustar trabajar. Yo empecé a trabajar con esa voluntad y espíritu de lucha. No puedes hacer cualquier trabajo para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder aguantar”, dijo en una entrevista esta semana.