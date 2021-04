Abuelito y bebé mueren en carretera de Aguililla, narcobloqueos les impidieron llegar al hospital

Un anciano y un bebé necesitaban ser trasladados de emergencia a un hospital pero murieron al no poder llegar por las narcozanjas la carretera Aguililla-Apatzingán. Son cada vez más las víctimas colaterales por la guerra de cárteles en Michoacán.

Te recomendamos: Franco Coppola, representante del papa en México, recorre Aguililla y oficia misa

El fin de semana, elementos de la secretaría de seguridad pública volvieron a desbloquear un tramo de la carretera Apatzingán-Aguililla, mientras que por la violencia en esta zona, más de 50 personas han solicitado al párroco cartas para escapar y pedir asilo en EEUU.

El fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública volvieron a desbloquear un tramo de la carretera Apatzingán-Aguililla, luego de que integrantes de grupos criminales colocaran piedras para impedir el libre tránsito para los habitantes es un asunto literal de vida o muerte.

“Ya volvieron a bloquear la carretera Aguililla-Apatzingán a la altura de ‘El Aguaje’, otra vez ya no pueden pasar las personas, también había balaceras muy temprano en los alrededores de Aguililla”, señaló José Luis Segura, sacerdote de la Diócesis de Apatzingán, Michoacán.

No transcurrieron ni 12 horas de la salida del representante del papa en México, el nuncio apostólico Franco Coppola, de la zona de Aguililla, cuando los grupos criminales volvieron a trozar la carretera.

“Es una burla no duró ni 24 horas, no duró la carretera libre ni 24 horas, la bloquean, las desbloquean ellos, y la vuelven a bloquear”, señaló Daniela Carbajal Contreras, habitante de Aguililla, Michoacán.

La familia de Daniela Carbajal Contreras es una de las cientos de afectadas por los narcobloqueos en la carretera Aguililla-Apatzingán, una vía disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. El pasado 24 de diciembre, a su abuelo Eliezer Contreras se le reventó una úlcera y tenía que ser trasladado de emergencia al hospital general de Apatzingán.

“Tenían que hacerle transfusión de sangre, desgraciadamente ese día la carretera desde temprano estaba bloqueada y no pudimos sacarlo y se nos murió. Si la carretera no hubiera estado bloqueada mi abuelito estaría aquí con nosotras y no se vale porque mi abuelito era una persona muy fuerte”, señaló.