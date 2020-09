Abuelitas toman clases de la SEP por televisión ante crisis por COVID-19

Con la transmisión de las clases de primaria, secundaria y preparatoria por televisión abierta se ha registrado un fenómeno no esperado: Muchos adultos mayores están aprovechando para adquirir conocimientos de educación básica.

Desde hace una semana, Gonzala González, de 77 años, y Luz María Rosiles, de 86, siguen diariamente el programa Regreso a Clases II.

Cada una desde su casa, se instalan en sus respectivas recámaras una vez que desayunaron y tomaron sus medicinas. Gonzala sigue las clases de de primero de secundaria. luz maría toma las clases de cuarto grado de primaria.

“Estoy tomando de cuarto año para arriba, quiero aprenderlo porque tome nada más mis clases hasta cuarto año y, quiero aprender lo demás . Que todas tengamos que aprender, toda la gente grande , hasta donde podamos”, dijo Luz María Rosales, ama de casa.

Luz María dice estar muy interesada en aprender matemáticas. Gonzala, entusiasmada, dice que sí está aprendiendo.

“Claro que no entiende uno al 100 porque ya mis neuronas están viejitas, pero sí es para aprender, sí estoy aprendiendo. Es que mira, mija, yo prendí la tele y vi que estaban pasando las clases y le digo a mi hija ‘están pasando las clases, yo me voy a tomarlas’, me interesó, por eso las estoy tomando”, señaló Gonzala Gonzalez, ama de casa.

Gonzala se dedica a vender manualidades. A un lado de su máquina de coser, realiza sus tareas escolares.

“Yo creo a los viejitos nos llama mas la atención, porque nunca, hija, acaba uno de aprender y le pone uno interés porque le gusta a uno, y qué bueno que las están pasando por televisión, ojalá y fuera siempre para los viejitos”, dijo Gonzala González, ama de casa.

Ambas dieron entrevista vía remota, por separado, porque siguen estrictamente todas las recomendaciones que les han hecho los médicos para prevenir cualquier contagio por COVID-19.

