Abuelita usa su silla de ruedas para vender dulces y conmueve en redes sociales

Doña Isidra tiene 70 años vendiendo duces en la vía pública y para sus vecinos es todo un ejemplo a seguir.

Nací en el año de 1932, empecé a vender desde los 15 años, tengo más de 70 años vendiendo dulces, he vendido ropa, he vendido tamales, atole, he vendido enchiladas”, recordó doña Isidra, quien vive en la colonia Obrera sobre Bolívar, en el número 280, en Ciudad de México.

Todos los días sale para colocar su puesto de dulces, fibras y trapos de cocina en la esquina de José Toribio Medina. A pesar de que debe moverse en silla de ruedas, doña Isidra la ocupa como mesita para salir y vender.

Fotografías de doña Isidra vendiendo sus dulces se viralizaron en redes sociales el pasado fin de semana.

Pasan personas, platico con ellas, me distraigo en la calle, yo me levanto a las cinco de la mañana, yo no dependo de nadie, yo me baño sola, yo me cambio sola”, relató la ancianita.