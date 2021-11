Abuelita de 93 años se gradúa en Administración y se inscribe a un diplomado

A los 93 años María Josefina Cruz Blancas, Crucita como le llaman cariñosamente sus amigos se graduó como licenciada en Administración en el Centro de Estudios Universitarios de Querétaro.

Para Crucita, originaria de Hidalgo, pero residente de Querétaro, su interés por el estudio lo tiene desde muy pequeña sin embargo, las oportunidades en su vida no se habían presentado hasta hace algunos años, que pudo estudiar la preparatoria abierta con una de sus nietas.

“Bueno mire yo soy de Tulancingo, Hidalgo, allá nací, allá estudié para secretaria en español y auxiliar de contador, entonces trabajé por mucho tiempo en la administración pero cuando después me vine a radicar aquí a Querétaro en 1992 y ya entonces allá en Tulancingo no había todavía prepa abierta, yo ya sabía que existía ahí en México y yo decía cómo no hay aquí pero al llegar me encuentro que aquí en Querétaro si había prepa abierta y me inscribí”, compartió Crucita.

Amante de la lectura, Crucita decidió que los estudios de bachillerato no eran suficientes y se animó a continuar con la licenciatura. Ella quería estudiar Pedagogía, pero el director de la escuela le recomendó que cursara Administración.

“Dice el licenciado que usted es para administración que se presente el día 6 de marzo que usted va para administración y que tiene beca completa para toda la carrera”, contó doña Crucita.

Desafiando los obstáculos, la brecha generacional y los avances tecnológicos, Crucita concluyó la licenciatura. Su nieta que estudió una carrera similar reconoce que con su abuelita puede discutir cualquier tema.

“Cualquier tema cualquier libro se la pasa leyendo y todo entonces pues si es como mi abuelita tiene la misma carrera que yo si estamos en el nivel”, apuntó Guadalupe Berenice Silva Blancas, nieta de doña Crucita.

Para la familia de Crucita fue un orgullo acudir a su graduación, porque es un ejemplo de que nunca es tarde para alcanzar sus sueños.

“Yo quiero que sepan que sus maestros se referían a ella muy bonito ellos decían que ella era la alumna que todo maestro quisiera tener y que ella le gusta mucho la vida”, apuntó Silvia Blanca, hija de María Josefina Cruz Blanca García.

“Pues su carácter que ella siempre ha sido muy luchadora nos comentaba que su papá siempre le decía que mientras tuviera vida ella tenía que seguir aprendiendo o estudiando entonces creo que ella si lo se lo grabó mucho y además su carácter 100% es así en todo”, narró Mari Cruz, nieta de Crucita.

María Josefina continúa estudiando. A diario se le ve con un libro en la mano y ya se inscribió en un diplomado en Pedagogía.

