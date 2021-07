Abuelita narra que sus casitas de cartón a veces le dan para comer pastel y otras no

Abuelita que intercambia sus casitas de cartón por comida, afirma que a veces le dan para comer pastel y otras no. Debido a la falta de empleo y la necesidad de sobrevivir durante la pandemia, ella y su familia en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX,hacen este trueque de casitas por comida.

“Este es mi tallercito, donde yo trabajo, acabo de hacer estas, ahoritita las acabo de hacer, esta, y ahora estoy trabajando con otras, uno no estudió, pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, me hubieran avisado para peinarme, como dice el dicho”, dijo Guadalupe.

Debido a la falta de empleo y la necesidad de sobrevivir durante la pandemia, esta familia, encabezada por la abuela Lupita, intercambia casitas de cartón por comida.

Del trueque sobreviven. Compran una caja de cartón en 20 pesos y doña Guadalupe, ingeniosamente las hace.

Se instalan en la calle 16 y Toltecas, en la colonia Toltecas, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Primero llegan Bryan y Gustavo, los nietos, de 8 y 10 años de edad.

Doña Guadalupe vive a unos diez minutos del lugar en una casa de cartón, con techo de plásticos, en la antigua vía La Venta. Esperan por una bolsa de arroz o frijol, leche o galletas.

“Tenemos más de dos meses, que si comemos una vez al día es mucho, a veces que no comemos, a veces dos veces al día, a veces uno, por ejemplo ahorita un vaso de leche con agua nada más y un bolillo”, señaló Guadalupe.

Guadalupe apenas sabe leer y escribir. Como pudo hizo cartulinas en donde pide despensa a cambio de sus casitas.

Las casitas son de dos pisos, con grandes patios, con techo a dos aguas, de varias recamaras, cómodas y mientras las hace piensa en lo que dará de comer a sus nietos.

“Cuando Dios me socorre, vienen y me regalan un kilo de arroz o me regalan un aceite y dos sopas“.Guadalupe: