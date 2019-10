Pandas del zoológico de Berlín abren los ojos por primera vez

Dos crías de panda que nacieron en agosto en el zoológico de Berlín abrieron sus ojos al mundo por primera vez esta semana, informó el zoológico el viernes.

Te recomendamos: ¿Quiénes son los animales viejitos del Zoológico de Chapultepec?

What cute peepers! This week, six weeks after their birth, #ZooBerlin’s new #pandas can finally begin to see the world around them. The twins open their eyes for the first time. 🐼🐼❤️ #HappyWeekend

More information: https://t.co/fJq0zKCIQt pic.twitter.com/PX5uMfvDKD

— Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) October 18, 2019