Abogados del senador Iván Cepeda apelarán decisión de dejar libre Uribe

El senador de izquierdas Iván Cepeda dijo este sábado que sus abogados apelarán la decisión adoptada por una jueza de Bogotá que otorgó la libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe, en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Te recomendamos: Jueza colombiana ordena la libertad del expresidente Álvaro Uribe

La jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, anunció hoy su decisión de concederle la libertad a Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

“La decisión de la juez 30 no altera mi íntima convicción de respeto por la Justicia y de acatamiento a sus decisiones, no obstante no compartimos esas decisiones y vamos a apelarla”, dijo Cepeda, que siempre fue un fuerte crítico de Uribe.