Abogado de Stormy Daniels asegura que tres mujeres más fueron silenciadas por Trump

Michael Avenatti, el abogado de la actriz porno Stormy Daniels, reveló que representa a otras tres mujeres que recibieron dinero para ocultar sus romances con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tres mujeres más”, tuiteó Avenatti. “Todas recibieron dinero a través de varios medios”.

Three additional women. All paid hush money through various means. Time for Michael Cohen and Donald Trump to come 100 percent clean with the American people. All the documents, all the tapes, NOW. No more lies or lip service. #Basta

“Es tiempo de que Michael Cohen (exabogado del presidente) y Donald Trump sean 100 por ciento transparentes con los estadounidenses”, escribió el abogado en la red social.

“Todos los documentos, todas las grabaciones. AHORA”, reclamó Avenatti. “No más mentiras o palabrería”.

We will not be silenced! I am pleased to report that all indications are that Michael Cohen and Donald Trump have failed miserably in their effort to prevent me from speaking the truth to the press and the public. They were almost laughed out of court.https://t.co/jjb8Cnfuds

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 27 de julio de 2018