De enero a septiembre, se registraron 8.6 millones de reclamaciones a bancos en México

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, reconoció que, de enero a septiembre, los bancos en México tuvieron 8.6 millones de reclamaciones por parte de clientes que tuvieron problemas, como cargos no reconocidos, con base en un reporte de la Condusef.

Aseguró que 6 de cada 10 reclamaciones se resuelven a favor de los clientes.

Expuso lo anterior en una videoconferencia de prensa donde la Asociación de Bancos de México presentó una campaña denominada “Protégete, que no te engañen” para alertar a los clientes a que no caigan en llamadas de imitadores empleados de bancos para obtener datos personales y claves bancarias.

“Buenos días señora García le estamos hablando de su banco tiene un cargo sospechoso y para cancelarlo necesitamos su código de seguridad, ¡Cuidado! Una llamada verbal puede no ser del banco, no pedimos claves contraseñas o nips por teléfono, cuelga y llama a tu banco, protégete que no te engañen ABM”, dice el mensaje.