Abierto de Estados Unidos es calificado como torneo sexista

El Abierto de Estados Unidos ha sido calificado como un torneo sexista, luego de que la tenista Serena Williams fuera penalizada en la final femenil con 17 mil dólares por llamar ratero y mentiroso a un árbitro.

Durante el partido final del Abierto de Estados Unidos, la tenista Serena Williams fue penalizada en tres ocasiones, por lo que acusó al árbitro Carlos Ramos de mostrar una conducta sexista con estas decisiones.

Todo comenzó poco antes de que la japonesa Naomi Osaka se impusiera 6-2, 6-4 y ganara su primer Grand Slam, poniendo fin a las esperanzas de Williams, la favorita del encuentro.

Lo primero que hizo Ramos fue penalizar a Williams por ‘coaching’; es decir, el árbitro aseguró que la tenista captó una señal que su entrenador le había hecho.

Me debes una disculpa, nunca he hecho trampa en mi vida. Tengo una hija y defiendo el bien para ella. Nunca he hecho trampa y me debes una disculpa”, comentó Serena Williams.