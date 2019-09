Aberración esférica: El problema resuelto por mexicanos con el que Newton no pudo

¿Ha notado que cuando mira a través de un lente esférico como el de una cámara, un telescopio, microscopio o binoculares, las imágenes pierden nitidez sobre todo en los bordes?

Se trata de un problema óptico llamado “aberración esférica” que llevaba siglos sin resolverse, y atormentaba a mentes brillantes como la del físico inglés Isaac Newton.

Hasta ahora, parecía algo casi indescifrable.

Esta compleja ecuación, es la solución exacta a este defecto óptico y fue resuelta por dos estudiantes mexicanos: Rafael González Acuña y Alejandro Chaparro Romo.

Es una ecuación que te describe cómo tiene que ser la forma de la lente para que sea libre de aberración esférica y no tengamos esa distorsión en los bordes de la imagen / por ejemplo, la lente de ojo de pescado tiene mucha aberración esférica. Llevábamos 11 meses trabajando a lo largo de 8 y 12 horas diarias, ya estaba muy acostumbrado a soñar con el problema porque estaba todo el tiempo pensando en él; gracias al esfuerzo de ambos y trabajo en equipo obtuvimos la solución”, destacó Rafael.

Explicó que el problema era la calibración y afectaba incluso a los equipos más caros y sofisticados que sólo lograban enfocar perfecto el centro, pero las esquinas y los bordes perdían nitidez.

Este avance podría revolucionar por completo la forma en la que se fabrica cualquier tipo de lente en todo el mundo.

El alcance de sus resultados implicaría mejoras en los procesos de diseño y costos de prácticamente cualquier área: medicina, biología, física, astronomía, telecomunicaciones, informática.

Rafael tiene 28 años de edad, y su logro ya dio la vuelta al mundo.

Sí ha cambiado de manera muy positiva mi vida, he recibido muchísimos correos de todo el mundo de los cinco continentes felicitándome. Me queda todavía un año para ser estudiante, ahorita ya he recibido ofertas de trabajo, también trabajo como asesor de diseño óptico para la Universidad de Oxford, en Inglaterra”, expuso Rafael González.