Abejas atacan a personas en Pachuca; cuatro tuvieron que ser hospitalizadas

En Pachuca, Hidalgo cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital luego de ser atacadas por abejas en las inmediaciones de la central de abastos.

Los comerciantes llevaban a cabo sus actividades con normalidad cuando comenzaron a salir cientos de abejas de un panal ubicado entre un árbol y un semáforo.

Tanto las personas que se encontraban en la calle como los comerciantes de la central recibieron varios piquetes de abejas africanas al intentar apoyar a una mujer.

“Yo le quise quitar a una señora que estaba llena y por quererle quitar me picaron y siento la cabeza, así como adormecida, me dieron náuseas, no, feo, feo, la verdad, no sé si sean abejas o sean avispas pero no se sintió igual que cuando te pica una abeja, es diferente”, narró Rosaura, vecina de Pachuca Hidalgo.