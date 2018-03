Abaten a un hombre tras dejar dos policías heridos en Texas

Un hombre murió y dos policías resultaron lesionados luego de un tiroteo ocurrido la noche del domingo en una vivienda cerca de una escuela primaria en el sureste de Austin, Texas, informaron las autoridades.

El jefe interino de la policía de Austin, Brian Manley, informó en conferencia de prensa este lunes que el tiroteo ocurrió cuando los agentes respondieron a una “llamada urgente” en un dúplex de viviendas del sureste de la ciudad.

Manley dice que los oficiales inicialmente no encontraron nada raro y se preparaban para irse cuando alguien disparó desde el interior de la residencia, lesionando a un agente en su brazo derecho.

Final update: incident has ended in the 5500 block of Ponciana Dr. One officer shot at sustaining injury to arm. Second officer sustained injuries to hand/knee. One individual pronounced deceased at the scene. Entire briefing from Chief Manley has been posted on Twitter. https://t.co/d1yyjeurpC

— Austin Police Dept (@Austin_Police) March 26, 2018