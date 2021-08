Abarrotan la calle de Mesones en la CDMX por compras de útiles escolares

A tan sólo unas horas de que inicien las clases, cientos de padres de familia acuden a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para la compra de los útiles escolares.

Te recomendamos: Regreso a clases: Guía para el uso de cubrebocas en las escuelas, según la SEP

Valeria acompañó a su mamá Elizabeth, para comprar los útiles escolares, porque ella sí irá a la escuela de manera presencial.

“P: ¿Vas a regresar a la escuela? R: Sí P: ¿En qué grado vas? R: Quinto P: ¿Por qué vas a regresar a la escuela? R: Porque me gusta”, dijo Valeria.

“Ya le dije que no se tiene que quitar el cubrebocas, no lo tiene que compartir porque eso de que hay, este está muy bonito, te lo voy a cambiar, no el cubrebocas es de ella y ya trae su gel, sus cosas no las va a prestar su lunch y ella separada pues, cuidándose”, dijo Elizabeth, mamá de Valeria.