Abandonan tráiler con al menos 400 migrantes en carretera de Veracruz

Un tráiler donde viajaban cientos de migrantes centroamericanos fue abandonado en la carretera federal 185 Transístmica sobre el tramo Acayucan-Sayula de Alemán, en la región sur de Veracruz.

Te recomendamos: Volcadura de camioneta con migrantes deja 2 muertos y 10 heridos en Nuevo México

De acuerdo con el testimonio de lass propias personas migrantes, el conductor del tráiler al darse cuenta de los operativos de revisión decidió abandonar la unidad a un costado de la carretera para evitar ser detenido.

Las personas migrante al ver que la unidad no se movía, comenzaron a romper como pudieron la parte superior de la caja del tráiler y lograron salir para evitar asfixiarse.

“Aparentemente porque no es un número exacto, venían 400 personas en un tráiler, el tráiler fue abandonado, la caja fue abandonado con todo y tráiler y al estarse sofocando abrieron la parte superior, lograron abrir hueco para poder salir, algunos se aventaron de la parte de arriba y se lesionaron”, señaló Carlos Escalante, director de Atención a Migrantes de Veracruz.

Los migrantes rescatados fueron atendidos por personal de emergencias y del Instituto Nacional de Migración que llegaron al lugar.

Muchos de los que viajaban en la caja lograron huir, internándose entre los matorrales a un costado de la carretera.

“Ya me enteré que no, que no habían tenido lesiones graves, fueron atendidos en las ambulancias de Protección Civil y el grupo Beta, fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración 94, 94 es la cifra que fueron llevados al Instituto Nacional de Migración y el resto, pues bueno, continuó su viaje”, indicó Carlos Escalante, director de Atención a Migrantes de Veracruz.