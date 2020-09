A Trump “no le importa” el sufrimiento económico por la pandemia: Joe Biden

El candidato presidencial demócrata Joe Biden acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser insensible al dolor económico que ha causado la pandemia del coronavirus, después de que datos del viernes mostraron una ralentización en la generación de empleos y un aumento de la brecha racial entre los trabajadores.

El ex vicepresidente, que lanzó el mensaje de campaña de que está más en contacto con los trabajadores estadounidenses que su rival para las elecciones del 3 de noviembre, dijo que la crisis económica ha exacerbado las divisiones entre los ricos y los pobres.

“La dolorosa verdad es que tenemos un presidente que no lo ve, no lo siente, no lo entiende, no le importa. Piensa que si el mercado de valores está en alza, entonces todo está bien”, dijo Biden durante un discurso en su sede en Wilmington, Delaware.