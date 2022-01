¿A qué hora llegaron los Reyes Magos?: los niños responden

Como cada 6 de enero, los niños disfrutaron de los regalos que les dejaron los Reyes Magos. Algunos jugaron en sus casas y otros salieron al parque para aprovechar al máximo sus obsequios.

“Ellos se levantaron temprano y fueron los que se dieron cuenta que ya estaban los reyes”, compartió una madre de familia.

Al despertar, los niños encontraron en sus árboles de Navidad los juguetes que los Reyes Magos dejaron durante la madrugada en sus casas. Algunos incluso intentaron adivinar la hora en que llegaron.

“Creo que yo por la hora, y como era el día, entre 7 y 6 de la mañana”, aseguró un niño.

“Dejamos el árbol prendido y vinieron los Reyes Magos”, dijo Carlota.

“Mi carta normalmente se la llevan los reyes, lo que he notado es que lo que pasa es que, sí, a veces cuando termino de cenar, veo que ya no está la carta o cuando me termino de lavar los dientes y voy a desearle las buenas noches a mis gatos, así que pudiera ser que llegan antes, cuando piensan que ya te vas a dormir, pero no he dicho nada porque no se si me crean”, contó Celeste Ávila.

Con cubreboca y muchas recomendaciones de cuidado para evitar contagios, algunos niños salieron a los parques a jugar con sus regalos, como se acostumbra en esta fecha.

Delanie se pasó toda la tarde intentando usar esos patines que tanto deseaba.

“Es que es difícil patinar y no puedo, pero voy a luchar para que sí pueda”, compartió Delanie.

Olabi estaba contento por la bicicleta que le trajeron. Dice que los Reyes Magos llegaron como a las 7 y media.

Una niña y su hermanito pusieron a nadar a sus muñecas en la fuente de un parque.

“Me trajeron una pista que se puede transformar en tres, esta se puede jalar esta y esta y la primera es esta con el carro y venía una bolsita con esto y arriba se prende y se ve brillante, ya la armé ahorita y en la noche y se ve padrísima porque la arme abajo de mi cama”.

“Es con lo que crecimos nosotros, es magia”, aseguró una madre de familia.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LLH