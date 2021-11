A pesar de las denuncias públicas, reportan ’sin incidentes’ las elecciones en el Sindicato de Pemex

A pesar de las denuncias públicas de que las elecciones en el Sindicato de Pemex fueron como siempre, es decir, amañadas, la Secretaría del Trabajo aseguró que la jornada electoral para renovar las dirigencias de sección del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se realizó “sin incidentes”. Eso sí, habilitó un sistema electrónico de denuncias de posibles irregularidades y no son pocas las que se han documentado.

Al celebrar su triunfo como secretario general de la Sección 26, que corresponde a Las Choapas, Veracruz y Cárdenas, Tabasco, Carlos Jiménez Hernández lanzó una advertencia a trabajadores petroleros disidentes que no lo apoyaron para su quinta reelección.

“Y por esos adversarios, por esos pocos adversarios al final serán señalados por ustedes, ¿por qué?, porque la mayoría queremos seguir en el progreso, queremos tener bien, queremos beneficios para nosotros y nuestras familias”, subrayó Carlos Jiménez Hernández.

En 2015, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje anuló el triunfo de Jiménez y ordenó a la Secretaría del Trabajo realizar nuevas votaciones en 2019, pero estas no se llevaron a cabo y el cacique petrolero continúo en el cargo. Jiménez Hernández estaba impedido para participar en la elección realizada este 16 de noviembre por haber recibido una sentencia acusatoria desde hace dos años; aun así, fue el candidato de la planilla roja.

“La planilla blanca emite este documento a la comisión electoral auxiliar del STPRM, un impedimento para que la planilla roja, su candidato de la planilla roja pueda concursar, en virtud por haber pasado por un proceso civil, condenándolo con sentencia definitiva y aquí, les hago entrega y quiero que me reciban por favor este expediente”, dijo un representante de la planilla blanca de la Sección 26 del Sindicato Petrolero.

Los trabajadores disidentes, agrupados en la planilla blanca intentaron entregar el expediente a los representantes del Sindicato Petrolero, pero se negaron a recibirlo. Para ellos, Jiménez Hernández viola el artículo 193 de estatuto general del Sindicato Petrolero por tener cuatro reelecciones consecutivas.

“Carlos Jiménez Hernández estuvo como secretario general, luego 2019-2021 le dieron toma de nota al actual secretario general, volviendo a competir en el periodo 2022-2024”, señaló Roberto Juárez, representante jurídico de petroleros disidentes de la Sección 26 de la STPRM.

En Salina Cruz, Oaxaca, trabajadores de la refinería Antonio Dovalí Jaime, aseguran que durante la jornada electoral para renovar su dirigencia encontraron en las casillas boletas sin folio.

“¿Dónde están los trabajadores disidentes, rodeando las urnas, discutiendo con los petroleros oficialistas? no cuadran los números, no cuadran. Tienen que cuadrar. No tienen folio, esa es la inconformidad de siempre, ya basta, esto es un fraude”, dijeron trabajadores de Pemex en la refinería Salina Cruz, Oaxaca.

Los disidentes también encontraron urnas embarazadas a favor del candidato oficial del Sindicato Petrolero, Carlos Cabello Moreno, perteneciente a la Sección 38.

Horas después de que concluyó la elección, la secretaría del trabajo informó, en un comunicado, que la elección de 12 dirigencias seccionales del Sindicato Petrolero se realizó sin mayores incidentes, a través del voto personal, libre, directo y secreto, y ante la publicación de irregularidades como acarreo y compra de votos, el centro federal de conciliación y registro laboral pidió a los trabajadores presentar alguna queja, denuncia o inconformidad sobre la elección de directivas sindicales.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se refirió al tema:

“Si el centro laboral determina que hay violación grave, que hay una duda razonable, puede determinar que puede repetirse la elección y no tener por registrada una dirigencia, eso es posible que suceda. ¿Cuál es la vía o cambio?, hoy se tiene un camino institucional”, apuntó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

Con información de Fátima Monterrosa.

