Los expertos médicos nos dicen a partir de qué temperatura se considera fiebre y cómo tratarla.

La fiebre de forma aislada no es una enfermedad, sino un síntoma de que nuestro cuerpo ha activado su sistema inmune para defendernos de algún tipo de infección o inflamación producida, generalmente, por bacterias, virus u hongos que lo están atacando.

Cuando tenemos una infección, el cuerpo produce más calor para que nuestras defensas luchen contra ella, por lo tanto, la fiebre es una defensa natural del organismo.

Las causas de aparición de la fiebre son variables por lo que se deben consultar con un médico, quien se encargará de determinar su origen.

Así, durante esta pandemia de Covid-19 hay que estar atento desde el momento en el que suba la temperatura corporal a más de 38 grados centígrados, especialmente en el caso de personas con otras enfermedades como diabetes, insuficiencia renal o cardiaca.

La temperatura corporal varía de acuerdo a dónde se mida; su resultado dependerá de que se coloque correctamente el termómetro y de las condiciones externas.

Por eso, con el fin de obtener resultados precisos, se recomienda medir la temperatura siempre en el mismo lugar, ya sea en el oído, frente, axila, recto o boca.

Ante la presencia de síntomas que pudieran tratarse de enfermedad por coronavirus, como es la fiebre, lo más adecuado es aislarse dentro del domicilio, sin tener contacto con el resto de los familiares.

“Si la fiebre no se controla, persiste por más de 8 horas arriba de 38 grados o también si presento dolor torácico, la respiración es muy rápida o no puedo terminar una oración porque siento que me falta el aire, las manos o la boca las tengo moradas, es momento de acudir de manera urgente a atención médica”, agregó el doctor Alarcón.