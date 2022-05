“A mi hija no me la han reportado ni viva ni muerta”: Mamá de Karen Itzel, desaparecida tras ir a dejar su tesis

Los agentes de investigación de la Fiscalía de la CDMX realizaron un cateo en un predio localizado entre la alcaldía Tláhuac y Chalco, Estado de México.

Realizaron la búsqueda de Karen Itzel, de 26 años, quien salió de su casa, en la alcaldía Tláhuac, para entregar su tesis en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Milpa Alta, y no regresó.

Su esposo fue detenido como sospechoso de la desaparición y su mamá afirma que no cesarán en la búsqueda.

“A mi hija, ahorita ellos están investigando, están en ese proceso, a mi hija no me la han reportado ni viva ni muerta, no quiero que estén dando malas notas, porque hasta ahorita no se sabe el paradero de mi hija… No vamos a parar, la tenemos que encontrar”, dijo la mamá de Karen Itzel.