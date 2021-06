A las empresas que cumplen no les asustan las revisiones del SAT: CCE

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtiera que intensificará la fiscalización a empresas por presunta evasión de impuestos como el ISR, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que a las empresas cumplidas no les asustan las revisiones.

“En cuanto a la campaña de fiscalización del gobierno, yo creo que estas campañas, deberían de ser, a mí no me asombran, ni me asustan. Los contribuyentes que cumplimos con nuestra responsabilidad jamás nos asustan las auditorías, ni la necesidad de qué nos vengan a revisar”, dijo Salazar Lomelín.