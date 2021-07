A la alza búsqueda de oxígeno medicinal para pacientes COVID en CDMX

Con la llegada de la tercera ola, en algunos puntos de la Ciudad de México comienza a repetirse la escena de la búsqueda de oxígeno medicinal para pacientes COVID-19 y la saturación en algunos hospitales.

“Siento que si hay bastante gente, en mi caso mi sobrina de dos años, mi sobrino de siete, mi cuñada, mi cuñado, mi suegra, mi pareja salieron positivos yo soy la única de la familia y mi suegro que el año pasado fue COVID-19, somos los únicos que no hemos sido afectados”, Arandi Farfán, familiar de paciente Covid.

Arandi tiene varios integrantes de su familia contagiados, por lo que este jueves acudió a un expendio de oxígeno medicinal localizado en la colonia Escandón para rellenar un tanque destinado a su suegra, quien es la más grave.

“Antier la llevamos al hospital y no la quisieron recibir qué porque su oxigenación no era tan baja, como las de los demás, los demás llevaban alrededor de 60, 65, ella la traía en 80 pero ya era de peligro porque ella ya no podía respirar y los otros estaban mucho peor “, Arandi Farfán, familiar de paciente Covid.