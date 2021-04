A finales de abril iniciará vacunación COVID-19 para maestros, prevé AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes 5 de abril de 2021 que a fines de este mismo mes iniciará la vacunación contra COVID-19 para maestros y maestras en el país.

En conferencia matutina, el presidente destacó que está garantizado el abasto de las vacunas pues desde hace meses el gobierno trabaja en la adquisición de éstas.

El presidente subrayó que hay vacunas que se envasan en México, que son la de AstraZeneca y CanSino. Explicó que el proceso de envasado y terminación de las vacunas significa el 40% de todo el proceso de producción.

“Tenemos vacunas suficientes, terminando adultos mayores vamos a vacunar a maestras, a maestros, nos importa mucho el regreso a clases. Es necesario porque no podemos dejar a los niños solos en frente a los televisores o en frente a las tablas de internet. No, eso debe ser transitorio, porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial”.