A fin de mes, plataforma para la reconstrucción de la CDMX

El comisionado para la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos de septiembre pasado en la Ciudad de México, Edgar Tungüi, aseguró que recibió esta comisión sin un censo de los daños causados por los temblores, pero que a fines de este mes se tendrá la plataforma con todos los datos y el programa para la reconstrucción.

“La verdad es que cuando recibimos este programa en esta nueva etapa de la comisión, la verdad que no es un programa como tal, es un listado de acciones que se tiene que seguir, pero no es un programa como tal porque no tiene indicadores, no tiene tiempos de cuando tiene que empezar, cuando tiene que terminar, no tiene una forma de darle seguimiento a los planes”, señaló Edgar Tungüi, comisionado de la reconstrucción.

Al participar en el foro “Diálogos 19 de Septiembre”, organizado por la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el comisionado Edgar Tungüi subrayó que por falta del programa de reconstrucción no es posible saber el avance de ésta en la capital.

Dijo que a la fecha se han otorgado tres mil 500 créditos emergentes para la reparación de vivienda y se han demolido 55 edificios de alto riesgo de colapso por parte del gobierno central.

Edgar Tungüí Rodríguez es ingeniero civil con trayectoria de 18 años en el servicio público. Hasta este martes se desempeñó como secretario de Obras y Servicios, donde encabezó proyectos como la ampliación de la red de transporte Metrobús y la modernización de la red educativa, cultural y de salud de la capital.

En el ejercicio de sus tareas, ha fomentado la inclusión de elementos de sustentabilidad y accesibilidad universal en todos los proyectos e impulsado el uso de materiales innovadores y técnicas modernas para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad.

Como encargado de despacho en la Secretaría de Obras y Servicios fue nombrado el ingeniero Gerardo Báez Pineda, quien se desempeñaba como director general de Construcción de Obras para el Transporte en la dependencia.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH