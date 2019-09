A dos años del sismo, Bansefi aún entrega tarjetas sin fondos a damnificados de Oaxaca

Este sábado se cumplen dos años del sismo magnitud 8.2 grados, que cimbró Oaxaca y Chiapas, la noche del 7 de septiembre.

En Punto visitó la zona para saber cómo va la reconstrucción y regresar con las familias que perdieron sus casas, a las que se retrató en esos aciagos meses que siguieron al temblor.

Sin embargo, la entrega de recursos para la reconstrucción sigue sin completarse, es más Bansefi sigue entregando tarjetas sin fondos.

Luis Vicente Guzman agregó:

A dos años del sismo que sacudió al istmo de Oaxaca y dejó a miles de damnificados, la familia guzmán Hernández continúa viviendo en una casa improvisada en la cuarta sección del municipio de Ixtaltepec

Por tercera ocasión, recibieron tarjeta de Bansefi para construir su casa, pero de nueva cuenta no tiene fondos.

Santa Trinidad Hernández, damnificada de Ixtaltepec, Oaxaca, dijo:

El terremoto del 7 de septiembre del 2017, destruyó su casa, días después fue demolida por el ejército y registrada por la Sedatu en el censo de viviendas dañadas como pérdida total.

El entonces gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a entregarles 120 mil pesos para comprar material y pagar la mano de obra para la reconstrucción de su vivienda

Pro las dos tarjetas que Bansefi les entregó no tenían ni un solo peso.

Quiero construir para el techo de los niños y no se puede no hay fondos, no hay como, no hay recursos”, señaló Luis Vicente Guzmán, damnificado de Ixtaltepec.