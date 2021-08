A 10 años de la masacre del Casino Royale familiares y sobrevivientes piden justicia

Hace diez años atestiguamos el que es considerado el mayor ataque contra civiles en México por parte del crimen organizado: la irrupción de un grupo de hombres armados en el Casino Royale de Monterrey. En pocos minutos convirtieron el sitio en una trampa sin salida para decenas de personas, 52 murieron. Una década después, familiares y sobrevivientes exigen justicia.

Te recomendamos: Inicia la demolición del Casino Royale en Monterrey

A las tres de la tarde con 15 minutos del 25 de agosto de 2011, al menos 14 hombres llegaron en cuatro camionetas al centro de apuestas Casino Royale, ubicado en la Avenida San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León, el sitio era frecuentado en su mayoría por adultos mayores que gustaban de ir a comer o jugar apuestas.

Los delincuentes entraron para hacer una advertencia, en demanda por una extorsión, de inmediato rociaron el lugar con gasolina y le prendieron fuego. Se supo que los clientes que intentaron escapar descubrieron que las salidas de emergencia estaban bloqueadas, en total, murieron 52 personas.

Pocos lograron salir, como Samara Pérez, no así su hijo Brad Xavier Muraira, quien murió dentro del Casino Royale, tenía 18 años de edad.

“Lo que más me duele, me incomoda es que digan: ‘solamente se nos pasó la mano’, eso no era pasarse la mano, fue un acto, una masacre vil y debo decirla como es: terrorista”, expresó Samara Pérez, sobreviviente del ataque.