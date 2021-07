98 recién nacidos han contraído COVID-19 en Tabasco; dos murieron

Mariana Vázquez, de 35 años de edad, vive en Villahermosa, Tabasco; hace 5 meses fue madre por tercera vez. Su hija Paulina salió del hospital y se contagió de COVID-19.

Te recomendamos: No hay evidencia científica sobre vacunación COVID-19 para niños ni dosis de refuerzo: López-Gatell

“Cuando salimos estábamos bien y pues yo tuve que regresar a mi trabajo, regresé a mi trabajo y pues la seguía yo atendiendo. No fue nada grave, o sea fue una pequeña gripa, un poquito de escurrimiento nasal, temperatura, no fue algo peligroso, pero sí estábamos un poco asustados sorprendidos pues porque se supone que los bebés no se contagian de COVID”, explicó Mariana.