93 mil muertes reportadas el sábado, podrían ser a causa de COVID-19: Ssa

Autoridades de la Secretaría de Salud aclararon que el exceso de muertes que México reportó el sábado 27 de marzo de 93 mil fallecimientos, podrían tener indicios de decesos provocados por COVID-19, pero no están confirmados.

De esta manera, en estos momentos se tienen confirmadas 201 mil 826 personas que fallecieron por COVID en nuestro país desde que inicio la pandemia y 93 mil que aún están por confirmarse.

Autoridades de salud expusieron lo anterior en la conferencia de prensa sobre la situación del COVID en México, donde el doctor Hugo López Gatell, pidió paciencia a los adultos mayores que esperan la segunda dosis de su vacuna en todo el país.

“La insistencia es tener paciencia, esperar el turno también para la segunda dosis; pero no se angustie, las vacunas están calculadas para que le llegue y si no lo ha recibido, es porque todavía no está el tiempo en que debe ponérsela, en cuanto ese tiempo se vaya a cumplir, con buen tiempo para que usted se programe le llegara la invitación para acudir al centro de vacunación”, declaró Gatell.