Creador de 8chan, foro donde anuncian ataques masivos, está arrepentido por la plataforma

En 2013, Fredrick Brennan un programador prodigio, originario de Nueva York, lanzó el portal de Internet 8chan bajo la premisa de una alternativa en línea basada en la esencia de la libertad de expresión.

Pero ante la poca censura de los tableros de datos que la conforman, el portal se convirtió en un espacio de difusión de expresiones de violencia, pedofilia, pornografía y racismo.

Fredrick Brennan, creador de 8chan, comentó: “Hubo momentos en que era tan difícil moderar el sitio, donde quería pasar como una prohibición general, como si no se permitieran imágenes de niños en cualquier situación, incluso completamente vestidos, se estaba volviendo muy difícil de controlar porque, sabes, es como dejar que los pacientes mentales manejen el manicomio. Si, ya sabes, estás permitiendo que los pedófilos se moderen. Es una locura”.

En 2016, cedió el sitio a Jim Watkins, un veterano del ejército estadounidense.

El contenido difundido en el sitio incluso llegó a la campaña presidencial de ese año. Una imagen de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton con un fondo de dinero y una estrella de seis picos, semejando la Estrella de David con el mensaje “La candidata más corrupta” fue tuiteada por Donald Trump.

La foto salió de 8chan ante la polémica, el tuit fue borrado de la cuenta del entonces candidato.

En el portal proliferaron las ideas de supremacía blanca y 8chan se consolidó como refugio de expresiones racistas, xenófobas y una hoja en blanco para que la violencia pasara a los hechos.

Ahí se anticiparon las matanzas en la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, en marzo de este año, y un mes después, el tiroteo en la sinagoga Poway en California.

La más reciente la del fin de semana en un Walmart de El Paso, Texas.

Al enterarse que Patrick Crucius posteó en el portal un manifiesto con sus intenciones, Brennan reaccionó en Twitter, escribió:

Le pidió a Jim Watkins, actual administrador del portal, que le hiciera un favor al mundo y lo cerrara.

Brennan afirma que el remordimiento de haber creado el portal lo persigue.

Cuando estaba en secundaria me pidieron que leyera “Frankenstein”, de Mary Shelley, donde el Doctor Frankenstein crea al monstruo de Frankenstein, y luego pasa el resto del libro tratando de destruirlo. Definitivamente me siento así a veces, si pudiera regresar el tiempo y no crear 8chan, probablemente lo haría, ¿sabes? Después del tiroteo en Christchurch no estaba seguro, pero después de este tiroteo, estoy seguro de que 8chan ha sido totalmente negativo para el mundo, y fui muy ingenuo e ignorante cuando lo hice”, indicó Fredrick Brennan, creador de 8chan.