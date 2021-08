70% de los niños quiere regresar a la escuela, según consulta ‘Caminito de la Escuela’ de CDHCM

El 70% de los niños en México quiere regresar a la escuela, así lo demuestra la consulta ‘Caminito de la Escuela’, que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), informó Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la institución gubernamental encargada de la protección de los Derechos Humanos en la capital.

Te recomendamos: Deserción escolar, violencia, embarazos, homicidios, suicidios, desapariciones, el impacto de pandemia COVID-19 en niños

De acuerdo con Nashieli Ramírez en esta consulta participaron 37 mil 764 niños, niñas y adolescentes de todo el país a través de un cuestionario en línea, y 267 niños menores de 7 años, que mandaron sus dibujos.

“El 37.9 % de los que nos contestaron estaban en lo que se llama edad normativa para primaria, es decir, de los 6 años de edad hasta los 11 años de edad; el 28.6% en edad normativa para secundaria; y el 26.5 % en nivel medio superior y tuvimos una representación del 3 % en niños de preescolar”, informó.

Nashieli Ramírez aseveró que 7 de cada 10 niños dijeron sí quieren regresar a la escuela, dos de cada 10 dijeron que no y uno de cada diez no sabía si quería regresar o no.

“Si nosotros analizamos por nivel educativo, los niños y las niñas de primaria son los uqe más quieren regresar y los que en menor proporcionar quieren regresar son los adolescentes de educación media superior”

Indicó que la encuesta revela que las mujeres prefieren más, ligeramente, regresar a la escuela que los hombres.

Señaló que el 83 % de quienes contestaron la encuesta refieren que en algún momento del ciclo pasado regresaron a las aulas.

“Hubo un intento en mayo y junio de regreso, entonces 83 % dijo que regresó en algún momento en el ciclo pasado”, explicó Nashieli Ramírez.

Dijo que el 75 % de los niños indígenas también refirieron que habían ido a la escuela en el anterior ciclo educativo.

¿Qué les hace feliz de regresar?

La encuesta ‘Caminito de la Escuela’ reveló que el 48 % de los estudiantes les hace feliz regresar a clases por estar con sus amigas y amigos, 37 % entender mejor lo que enseñan, 26 % que le den clases y 22 % salir de casa.

Por nivel escolar los niños de preescolar les hace más feliz estar con amigo y entender mejor las clases; las adolescentes estar con sus amigos y salir de casa; a los adolescentes de secundaria dejar de usar la computadora para aprender.

Los niños con discapacidad intelectual les hace feliz estar con sus amigos; y a los niños con discapacidad motriz múltiple y auditiva les hace feliz salir de casa.

¿Qué les preocupaba de regresar a la escuela?

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 50 % de los estudiantes manifestó que lo que más les preocupa de regresar a la escuela es que las personas que estén ahí no usen cubrebocas. 28 % que pudieran enfermarse, 28 % que vuelvan a cerrar la escuela y 18 % no poder abrazar a sus amigas y amigos.

Nashieli Ramírez asevero que los niños de preescolar entienden perfectamente que su regreso a la escuela no va a ser el mismo al que dejaron en marzo del 2020, porque ahora requieren de estrategias de autocuidado.

México no tiene clases presenciales, de forma generalizada, desde marzo de 2020, debido a la pandemia por SARS-CoV-2, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país.

México tiene la cuarta cifra más alta de muertes por COVID-19 en el mundo, con casi 250,000 decesos y más de 3.1 millones de casos.

El presidente ha pedido reabrir las escuelas “llueve, truene o relampaguee” el 30 de agosto, aunque el país registró ayer miércoles 18 de agostó 28,953 contagios y la semana pasada cuatro días con cifras muy altas cifras de SARS-CoV-2 de toda la pandemia.

A continuación, te compartimos el video completo de la conferencia de AMLO.

Con información de Noticieros Televisa.

RAMG