7 de septiembre de 2021, día de riesgos y tristezas; tenemos que salir adelante: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que el 7 de septiembre de 2021 fue un “día de riesgos y también de tristezas”, por las inundaciones en Tula, Hidalgo, que dejaron 17 muertos, y por el sismo magnitud 7.1, con epicentro en Acapulco, Guerrero, con saldo de un fallecido; ante las adversidades, “tenemos que salir adelante”, afirmó.

Te recomendamos: A 4 años del sismo en Juchitán, Oaxaca, los recuerdos de la tragedia siguen vivos

Aseguró que se atiende a los familiares de las personas que perdieron la vida. Agregó que su gobierno seguirá al pendiente porque hubo desbordamiento de presas y ríos, pues ha llovido mucho en todo el Valle de México.

Recomendó a la gente que se traslade a albergues y a las zonas altas.

López Obrador se refirió también al sismo con epicentro en Guerrero y que fue percibido en varios estados, incluyendo la Ciudad de México.

Explicó que “afortunadamente” no hay daños mayores, excepto la muerte de un joven que murió mientras conducía una motocicleta en Guerrero.

Añadió que habló nuevamente con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien le confirmó que sólo hay derrumbes, pero no hay interrupción en las carreteras. Sí se suspendió el tráfico aéreo hacia Acapulco, pero no hay indicios de incremento en mareas en las costas de Guerrero.

López Obrador añadió que tampoco hubo daños graves en Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México.

Dijo que se está restableciendo el sistema de energía eléctrica, sobre todo en Acapulco y en todo Guerrero.

Sobre las réplicas dijo que ninguna ha sido tan intensa como el sismo original, además de que ayudó que sonó la alarma sísmica y funcionó.

Finalmente dijo que el gobierno está atento y pendiente para actuar.

El presidente López Obrador confirmó que ayer realizó un sobrevuelo sobre la zona inundada de Tula, Hidalgo, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

“El caso de Tula pues yo fui allá, sí, terminando la conferencia me fui allá, tenía un desayuno con el presidente de la Corte, con el secretario de Gobernación, no pude estar con ellos, nada más fui a decirles que no iba yo a estar y me fui con el general Sandoval y sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar todo lo que se tenía que hacer, saliendo de la conferencia”, explicó.