Autoridades mexicanas investigan las amenazas a siete periodistas a través de Facebook en Oaxaca, informó hoy la Fiscalía de la entidad.

Rubén Vasconcelos, fiscal de Oaxaca, refrendó su compromiso con la libertad de expresión al tiempo que aseveró que se realiza un trabajo exhaustivo para dar con el o los responsables de dichas amenazas.

Los hechos se suscitaron el pasado 10 de diciembre cuando siete comunicadores fueron señalados y amenazados a través de un mensaje enviado a la página de Facebook de un medio de comunicación donde uno de los afectados colabora.

Ante estos acontecimientos, los comunicadores presentaron la denuncia en el Centro de Atención Temprana de Oaxaca capital. La ONG Artículo 19, de defensa de la libertad de expresión, denunció este jueves por Twitter las amenazas padecidas por estos reporteros.

7 periodistas de Oaxaca reciben amenazas en Facebook (Art 19)

Artículo 19 informó el pasado 13 de diciembre que una misma amenaza fue enviada desde un perfil de Facebook a siete periodistas de diferentes medios de comunicación el día 10 de diciembre de 2018.

Los periodistas Álvaro Morales, Ivonne Mateo, Said Hernández, Virgilio Sánchez, Flor Hernández, Jaime Guerrero, Francisco Vásquez . Los periodistas colaboran en diversos medios de comunicación, entre ellos, Encuentro, Real Politik, Centro Informativo Oaxaca (CIO Información), revista El Tucán, RiOaxaca, diario Noticias, NewsWeek en Español Oaxaca, Radio Teka y El Piñero de la Cuenca, entre otros.

Destaca el hecho de que las y los periodistas en mención trabajan en medios de comunicación distintos y se encuentran en distintas regiones del estado, incluso en el caso de algunos de ellos, no se conocían entre sí, hasta este hecho.

De acuerdo con la captura de pantalla enviada a ARTICLE 19 por parte de las y los periodistas anteriormente mencionados, en este mensaje enviado desde un perfil falso con el nombre de Luc Perez, les menciona de manera textual, lo siguiente: “Esta es una segunda adverensia para los que no obedecieron el primer llamado: Francisco Vasques, virgulio sanchez, jaimr guerrero, ivon mateo, flor hernandez, said hernandez y alvari morales. Bajenle de huevos porqie no abra tercer llamado”.