58% de muertes por COVID en México ocurrieron en casas o la calle y no en hospitales: INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en los primeros 8 meses del año pasado, 108 mil 658 personas murieron a causa de COVID-19, esto es 33 mil 641 más que las 75 mil 17 defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud en el mismo periodo. De ellos 58% de quienes murieron por coronavirus lo hicieron en sus casas o en la calle y no en hospitales.

En el reporte sobre defunciones en México, el Instituto precisó que contó más fallecidos por COVID, porque la Secretaría de Salud sólo registra a los que murieron por el virus en hospitales.

Y un dato revelador es que son más las personas que están muriendo por COVID en sus casas o en la calle que las que fallecen en hospitales.

El director de Estadísticas Sociodemográficas aseguró que el hecho de que la cifra de fallecidos por COVID de INEGI sea casi 45% mayor a la que da la Secretaría de Salud no significa que el Instituto se confronte con la autoridad.

“Y si te fijas no dije: es que las cifras del Gobierno federal están mal, no, no están mal porque son correctas respecto de muertes en hospitales. Son las muertes en hospitales que ellos tienen, ellos no tienen otra información pelea, en ningún sentido”, afirmó.