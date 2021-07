Se integrarán 400 mil al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en 2021: Secretaría del Trabajo

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presidió el evento “Jóvenes Construyendo el Futuro, Impulsando el Talento mexicano“, adelantó que en lo que resta del 2021, se integrarán 400 mil jóvenes al programa y habló de los resultados que tuvo a lo largo de 2 años.

“El objetivo compartido de atender una problemática en nuestro país de millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, no por falta de ganas, no por falta de actitud, no porque quieren estar de flojos. No, por falta de alternativas y por falta de oportunidades… Podemos sentirnos por lo menos conformes de que un millón 800 mil jóvenes hayan sido partícipes de este programa, que los hayamos incluido al mercado laboral” dijo la secretaria Alcalde en el evento.