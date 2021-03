40% de los mexicanos no cubre sus necesidades básicas: CONEVAL

40 por ciento de la población más marginada del país no puede cubrir sus necesidades más básicas. Así lo revela el índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Los datos indican que el ingreso laboral real mostró una disminución de 2.5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, lo que derivó en un aumento de la pobreza laboral, es decir, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria de 37.3% a 40.7%.

Entre los sectores más afectados están el restaurantero, el turismo y las empleadas del hogar.

Hubo un incremento de la pobreza laboral en 24 de las 32 entidades federativas. Destacan Quintana Roo, Tabasco y la Ciudad de México.

En el caso de los trabajadores domésticos, el índice de quienes tenían una remuneración disminuyó en 11%, entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, al pasar de 2 millones 300 mil 421 a 2 millones 47 mil 273.

“Esta crisis les pegó más a los grupos informales de ingresos bajos, la razón es porque esos grupos no pueden quedarse a trabajar en su casa; estas crisis, para la población más vulnerable pueden durar muchísimos años, estamos hablando de familias que de repente ya no tienen con qué comprar su canasta alimentaria”, agregó John Scott, consejero del CONEVAL.

“Polanquito” es una de las zonas con mayor actividad económica de la Ciudad de México, con restaurantes y cafeterías casi en cada esquina. Los empresarios y empleados de la zona han sufrido los cierres desde el inicio de la pandemia.

“Los ingresos de todos estamos al 30%, 40%, inclusive el ingreso del trabajador, es llevar lo mínimo a casa, y lo mínimo para sobrevivir y seguir pagando transporte, escuela, y todo lo que sabemos. Poco a poco hemos recuperado empleos, sí, sin embargo, también hay gente que no ha regresado a trabajar, porque no las hemos recontratado”, dijo la empresaria Andrea de la Garza.

Ahora han podido abrir, con mesas al aire libre.

Al respecto, Adriana Centeno, directora de Movilidad de la alcaldía Miguel Hidalgo, explicó: “Si no hubiera sido esta adecuación de permitirles el bajarse a la banqueta y poder tener protegidos con sus enseres estos espacios al aire libre, realmente no iba a ser posible”.

Armando Olguín es mesero, sus propinas se redujeron al 20 por ciento.

En el caso de las empleadas del hogar, hubo muchos despidos.

“Han sido despedidas, al principio las mandaron a sus casas por este tema, 15 días, 20 días; después ya no las recibieron, les dieron largas, ya no les pagaron lo que habían quedado cada 15 días o con su depósito, los acuerdos a los que llegaron con los empleados no se cumplieron”, manifestó Marcelina Bautista, directora del Centro de Capacitación para las Empleadas del Hogar.