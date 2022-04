4/20: ¿Cómo va en México la regulación del consumo de la marihuana?

La marihuana, una planta cuyo consumo todavía genera polémica a nivel mundial, celebra su día este 20 de abril y aunque en México su producción, comercialización, distribución y uso no están aún reguladas, así se le celebra.

Integrantes del Colectivo 4/20, instalados afuera del Senado de la República, nos explicaron cómo nació esta celebración, que proviene de los años 70, en California, Estados Unidos.

Sin embargo, la iniciativa para el autoconsumo recreativo está congelada en el Senado de la República.

Al respecto, Miguel Fernández, del Colectivo 4/20, señaló que hace falta voluntad política por parte del Poder Legislativo, de los diputados y de los senadores.

En México el uso medicinal de la marihuana está permitido desde el 2021.

El doctor Luis David Suárez pionero en tratamientos con cannabis, afirmó que la legislación se ha quedado corta.

“Si a mí me preguntas yo siento que no, no tenemos nada que celebrar en México en torno a la cannabis. Hay todos los asuntos pendientes, hay muchos frentes abiertos y el único que se ha contemplado es el medicinal, pero en una forma muy limitada. Ya es para que tuviéramos una ley para el cannabis en el país ha salido en la prensa internacional varias veces ‘México regula la cannabis’, pero seguimos sin una ley que nos permita hacer uso de la cannabis en todos sus sentidos”, manifestó el doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide.