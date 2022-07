25 de cada cien adultos mayores en México necesitan ser cuidados

La población de México se está haciendo vieja. En nuestro país habitan más de 18 millones de adultos mayores y 25 de cada 100 necesitan la asistencia de un cuidador, lo que implica dinero, tiempo y mucha paciencia.

“Según la Encuesta Nacional de Salud, el 25% los adultos mayores, necesitan ser cuidados, es impresionante porque hablamos de 2 millones, 2 millones y medio de personas necesitan ser cuidados”, dijo Gabriela Aldana, investigadora de la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento.

Casi siempre los cuidadores son familiares, lo que se traduce en cansancio, lesiones y enfermedad para ellos, a largo plazo.

“Es la etapa más difícil porque ya hay más complicaciones, menos tolerancia, y si hay ocasiones en que sí discutimos, es muy difícil ser cuidadora. Hay ocasiones en que de verdad no puedo, no le gusta ni lo de ella le gusta, que está salado, que no está bueno que no saben cocinar; ella se lo come siempre con asco, tiene anemia y está en un grado avanzado de anemia, a veces se lo come a veces no”, explicó Alicia, cuidadora y adulta mayor.

Es por ello la importancia de que quien cuide a un adulto mayor, esté capacitado.

Maday tiene 46 años, era ama de casa, la necesidad de cuidar a su madre la llevó a capacitarse como Cuidadora de Adultos Mayores y encontró en ello una oportunidad laboral. Ahora cuida a una adulta mayor que padece Alzheimer.

“Me dijeron que si por favor la cuidaba y les dije que sí, me dijeron sabes que valoramos tu tiempo y te vamos a dar algo económicamente, ah, pues muy bien, porque inclusive estoy ganando dinero y me ayudo a aprender a estar con una persona adulta mayor; lo hice y me gustó, me gustaría muchísimo aprender mucho más porque hay mucho más que aprender sobre la persona adulta mayor. Con este curso a mí me cambio la vida total, es una nueva oportunidad, es como me dice mi hijo, tú puedes con eso y más”, reveló Maday Gómez Romero, cuidadora de adultos mayores.

La capacitación para el cuidado de adultos mayores es una alternativa laboral que ha tomado fuerza en México, su demanda ha aumentado hasta un 25% en los últimos años.

El Instituto para la Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, ofrece esta capacitación.

“Estamos hablando de cuidados que implican la totalidad de la vida cotidiana del adulto mayor, desde la alimentación, la aplicación de medicamentos, el traslado de la persona de una zona a otra; existe un número importante de personas que, efectivamente, toman estas capacitaciones a efecto de poder encontrar un empleo en el mercado laboral”, dijo Adrián Escamilla Palafox, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.

Por su parte, Roberto Salinas, director de la Unidad de Capacitación para el Trabajo de la alcaldía Gustavo A. Maderdo, dijo:

“Todo lo que tenemos aquí, como los maniquíes, sillas de ruedas, andaderas los baumanómetros, termómetros, permiten la práctica real. El maniquí es manipulable y es más o menos peso y altura de una persona, están articulados”.

La esperanza actual de vida en México es de 78 años para las mujeres y 72 para los hombres, para 2050 será de 82 para las mujeres y 76 para los hombres.

“Es un reto porque nunca antes en el mundo habían existido tantas personas adultas mayores y con necesidades tan diversas; el incremento de los adultos mayores es muy acelerado, los especialistas no se van a dar abasto nunca, necesitamos prevenir que existan menos personas que necesiten ser cuidadas”, manifestó Gabriela Aldana, investigadora de la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento.

Un cuidador no sólo necesita capacitación en técnicas de movilidad y primeros auxilios, también para motivar a los adultos mayores a que sigan sintiendo amor por la vida.

“Debe de ser una paciencia total porque más que nada estamos cuidando a una persona adulta mayor, hay que valóralos como personas porque son sabios, las personas adultas son unas cajas de sabiduría”, dijo Maday Gómez Romero, cuidadora de adultos mayores.

Con información de Elizabeth Mávil, N+

