2022: El año más violento en contra de las mujeres en la historia de Colima

Este 2022 se convirtió en el año más violento contra las mujeres en la historia de Colima, tras alcanzarse la cifra de 83 homicidios contra mujeres.

Las autoridades atribuyen estas cifras a la disputa que mantienen en Colima el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Cartel Independiente de Colima también conocido como “Los Mezcales”, y que originó una ola de violencia inédita que vive la entidad desde el pasado 25 de enero.

En la zona oriente de la capital casi todos conocen una historia o han vivido de cerca el homicidio de una mujer.

Muchas de las viviendas donde ocurrieron estos homicidios de mujeres fueron abandonadas, al exterior, solo quedan las cruces con sus nombres. En esta, se observa el nombre de Kimmi, que tenía solo 13 años cuando fue acribillada.

Socorro tiene 30 años viviendo en la capital y dice añorar el estado tranquilo que teníamos hace 10 años.

“Yo siempre pues, todo el tiempo y no nomás yo, toda la gente la noche todo muy seguro, pero ya ahorita a uno le da miedo la verdad, yo ahorita casi no salgo, mi muchacho casi no me deja salir”, dijo Socorro, habitante de Colima.

De los 83 asesinatos de mujeres reportados al día de hoy, 16 fueron clasificados jurídicamente como feminicidios, la mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 35 años.

“Pero no son 16 feminicidios los que han ocurrido hasta la fecha, hasta la fecha han ocurrido 83 feminicidios, la cifra histórica para el Estado de Colima y eso sí nos tiene sumamente alarmadas, pero van inmediatamente con la idea de qué es un homicidio desde ahí no aplican el protocolo, por eso no se sabe, no sabemos todos los detalles de cómo ocurrieron los feminicidios, porque no aplican el protocolo”, dijo Rosa Evelia Villaroel, integrante de la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres.