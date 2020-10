2020 no será año con cifra récord de feminicidios en México: Olga Sanchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que 2020 no será el año con cifra récord de feminicidios en México.

“Yo creo que no es el año de mayor violencia ni mayor número de feminicidios, creo que del 2014 al 2015 la violencia contra las mujeres aumentó en un 40%, en este año, el 2020, no son cifras absolutas, en este año del 2020 aumentó únicamente el 5% o sea es de venir en una curva ascendente, verdaderamente vertiginosa en los años previos, hoy estamos si no en una meseta cuando menos en mucho menos es un repunte moderado”, dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.