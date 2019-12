En Punto: La tragedia de Tlahuelilpan y el combate al robo de combustible, en 2019

El combate al robo de combustible, así como la tragedia de Tlahuelilpan, forman parte de recuento de los eventos más relevantes de este 2019 que presentó En Punto.

El 2019 comenzó con un extraño y aparente desabasto de gasolina en varios estados del centro y sur del país.

Se hicieron comunes largas filas en gasolineras que se tradujeron hasta en horas de espera para cargar un poco de combustible.

“Tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de su estrategia para combatir el robo de combustible, el gobierno comenzó a cerrar los principales ductos del país, y a transportar gasolinas a través de camiones cisterna, lo que hizo más tardada la distribución.

La situación se agravó debido al aumento excepcional de la demanda en estaciones de servicio, y al pánico que se generó en redes sociales.

La ordeña de ductos provocó una de las tragedias más grandes de este año.

“Primero era poquita gente, poquita, poquita, pero ya después hablaron por celular y todos, hay gasolina, hay gasolina, ya después le pegaron a la toma”, dijo Angélica Vidal, una afectada el pasado 20 de enero.

Antes de que la toma estallara, personal militar había llegado a la zona.

“Había entre 600 y 800 personas que empezar a llegar ahí al área de la toma, trata de persuadirlos, a los pobladores, pero hacen caso omiso y se tornan algunos de ellos un poco agresivos”, dijo Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

“Yo vi que la gente se volvió como loca, se trastornó, como que los que estaban ahí ya no les importó perder la vida porque hubo un momento de que la alfalfa ya aventaba el vaporcito”, añadió Angélica Vidal.

En total murieron 137 personas.

“Es un dolor grande que siento a lo mejor esto se pudiera haber evitado”, señaló Andrés López, vecino de Tlahuelilpan, Hidalgo.

Muchas personas vivieron meses de incertidumbre debido a las dificultades que representó identificar a 68 cuerpos que quedaron prácticamente carbonizados.

“Traía su pans negro y una playera rosa. Nos decían que traía una medallita, pero buscamos en su casa hoy y la medallita ahí está”, indicó Karen Olvera Estrada, tía de menor desaparecido.

En su balance del Primer Informe de Gobierno, el presidente López Obrador, dijo que el robo de combustible se había reducido en un 94 por ciento, lo que permitiría recuperar 50 mil millones de pesos este año.

Los efectos de la estrategia se reflejaron en puebla. El llamado Triángulo Rojo del Huachicol presentó una reducción considerable en la ordeña y venta de gasolina robada en plena carretera.

“Todo mundo aquí sabía quién vendía, que vendía, se tenían bien identificados, e incluso pues muchas personas tenían combustible en sus casas, ya muy rara persona que se dedica a eso, dijo

En contraste, las tomas clandestinas de gas en Puebla han aumentado 547 por ciento entre 2017 y este año, según datos de Pemex.

Además, los criminales han diversificado sus actividades delictivas.

“A lo que más se ha, puesto de moda es el rojo de carros, con mercancía camiones de que mueven herramienta, por ejemplo, decían unas vecinas que aquí pues se escucha que últimamente fácil 6, 7 carros han sido asaltados”

En contraste, este delito comenzó a crecer en Guanajuato con la presencia del Cártel de Santa Rosa de Lima que lidera José Antonio Yépez, alias “El Marro”, aunque en los últimos meses del año su actividad criminal se ha mermado a raíz de los operativos para detenerlo.

Esto provocó una ola de extorsiones a pequeños comercios en Celaya y El Bajío. Muchos de los cuales tuvieron que cerrar ante las amenazas y ataques.

