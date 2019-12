En Punto: Personajes del mundo del espectáculo, cultura y deporte que murieron en 2019

En Punto presenta los acontecimientos más relevantes del año que termina. Hoy recordaremos a los personajes del mundo del espectáculo, el deporte y la cultura que murieron durante este 2019.

La muerte de José José en Miami, a los 71 años de edad, lo consolidó como el intérprete de la historia sentimental de varias generaciones.

Pero pasaban los días y nada se sabía de sus restos ni de su hija Sarita, con quien pasó su última época.

“Seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está el cadáver de mi papá, sin poderlo ver que eso es primordial”, dijo José Joel, hijo de José José

– ¿Que al parecer se llevaron a tu padre a un hogar de personas desahuciadas?

“No puede ser que me estés dando esa noticia, mi papá no pudo haber acabado su vida en otro lugar, no sé”, dijo Marysol, hija de José José.

El consulado de México de Miami intervino en el drama familiar.

“Aquí estamos la familia, unidos, limando cualquier tipo de aspereza, para que nuestro padre tenga un digno entierro”, apuntó José Joel.

“Hemos llegado a los acuerdos necesarios para ello”, agregó Marysol.

“Muchas gracias a todos por su paciencia”, señaló Sara, hija de José José.

En México el tributo al “Príncipe de la Canción” se volvía cada vez más grande y emotivo.

Tras un primer homenaje en Miami. Once días después de su muerte, incinerado y dividido, José José volvió a México.

“Nuestro príncipe, José José, ya está en México”, señaló José Joel, el pasado 9 de octubre.

En Bellas Artes, miles de personas se volcaron en amor y dolor.

El pueblo lo despidió en su trayecto a la basílica y a clavería, su viejo barrio.

En el Panteón Francés, la mitad de los restos de José José descansan junto a los de su madre.

CELSO PIÑA 1953 – 2019

El 21 de agosto, otro de los músicos más queridos de México, Celso Piña, el rebelde del acordeón, murió el 21 de agosto por una complicación cardíaca.

Miles lo despidieron en su natal monterrey. Será recordado por renovar el sonido de la cumbia y fusionarla con la música norteña y otras tendencias.

CAMILO SESTO 1946 – 2019

Este año también murió el cantante español Camilo Sesto, uno de los intérpretes de música pop en español más exitosos de los años 70 y 80. Familiares, amigos y miles de seguidores le rindieron homenaje en la Sociedad General de Autores en Madrid.

ALBERTO CORTEZ 1940 – 2019

También en Madrid, 5 meses de antes falleció el cantautor argentino Alberto Cortez, a los 79 años… que en 50 álbumes grabados se encargó de retratar lo que él llamaba “Las cosas simples de la vida”.

FERNANDO LUJÁN 1939 – 2019

En la actuación, Fernando Luján dejó muchas historias en 60 años de carrera hecha en cine, teatro, televisión. En 2010 recibió el Ariel al mejor actor por su interpretación en la película “Cinco días sin Nora”.

CHRISTIAN BACH 1959 – 2019

Otra figura destacada fue Christian Bach. Alejada de los reflectores, murió el 26 de febrero a los 59 años.

EDITH GONZÁLEZ 1964 – 2019

Edith González se fue joven, a los 54 años, por cáncer. Actuó en al menos 36 telenovelas, algunas clásicas como “Salomé”, “Corazón Salvaje” y “Los ricos también lloran”. Actuó en teatro y fue sin duda la mejor Elena Tejero de la obra “Aventurera”.

GUALBERTO CASTRO 1934 – 2019

2019 también se llevó al cantante y comediante Gualberto Castro.

FRANCISCO TOLEDO 1940 – 2019

En Oaxaca, a los 79 años, murió el extraordinario artista juchiteco Francisco Toledo. Maestro en diversas técnicas, desde la cerámica hasta el grabado, expuso su obra por todo el mundo, pero nunca se alejó de su principal inspiración, la cultura oaxaqueña, que promovió toda su vida.

“Muchas gracias por todo el cariño y todo el respeto que le tienen a mi papá, de verdad que se los agradezco mucho a todos ustedes”, dijo Sara Toledo el pasado 6 de septiembre.

MIGUEL LEÓN PORTILLA 1926 – 2019

El historiador, filósofo y catedrático Miguel León-Portilla, murió a los 93 años. Autor, entre muchas obras, de “La Visión de los Vencidos”.

La UNAM lo describió como “un ilustre universitario, humanista, maestro de maestros”.

El 3 de octubre con poemas en náhuatl y zapoteco, fue despedido en el palacio de Bellas Artes el historiador Miguel León Portilla.

El escritor y periodista Armando Ramírez, cronista de los barrios de la Ciudad de México, particularmente de Tepito, donde nació y creció, murió a los 67 años.

JOSÉ ÁNGEL “EL MANTEQUILLA”NÁPOLES 1940 – 2019

en 2019 también partieron figuras del deporte José Ángel “El Mantequilla” Nápoles, considerado uno de los mejores boxeadores de pesos welter de la historia.

PEDRO “EL PERRO” AGUAYO 1946 – 2019

La leyenda de la lucha libre, Pedro “El Perro” Aguayo, “El Can de Nochistlán” que hasta el último día estuvo orgulloso de las cicatrices sobre la frente, huellas de los cientos de batallas que libró sobre el ring, que alternó como rudo y técnico.

También Jorge Vergara, presidente fundador de Grupo Omnilife Chivas, quien murió a los 64 años.

“Fuera del terreno de juego, fue definido como “un caballero de armadura rojiblanca y enorme corazón”, dijo Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa.

Con información de En Punto.

LLH