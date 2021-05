19 de mayo, Día Internacional de la Donación de Leche Materna

Este 19 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Donación de Leche Materna, una oportunidad para recordar y promover la práctica, así como ayudar a las madres que por alguna enfermedad o motivo no lo pueden hacer.

Te recomendamos: Detectan por primera vez coronavirus en leche materna

Alejandra es mamá de un bebé de 9 meses de edad, el excedente de 11 litros de leche materna que ya había acumulado en su refrigerador la motivó a ser donadora.

Alejandra Ruiz, donadora de leche materna, comentó: “Anteriormente se usaba el tema de las nodrizas que podías alimentar algunos otros bebés, hoy en día por temas de salud no te recomiendan que hagas esta donación directa, entonces mi siguiente paso fue a investigar donde podía hacer esta donación de leche y me dirigieron al GEA, la verdad es que la atención fue muy buena, de inmediato me canalizaron, literal hice 15 minutos en llegar al hospital, 10 en entregar la leche y 15 en volver a salir, no te toma ni una hora de tu vida”.

En tiempos de pandemia por COVID-19, el banco de leche materna del Hospital GEA González cayó prácticamente a ceros.

Yolanda Pastrana, encargada de sala de lactancia del Hospital GEA González: “Con toda la cuestión de pandemia pues sí bajo la donación de leche por el miedo a acercarse al hospital / bajó el 95%, estamos en 5% entonces por eso los refrigeradores han estado vacíos / es urgentísimo que llegue, es urgente que la mamá logre dar su leche y ojalá que muchas mamitas se animen / tenemos las medidas necesarias para recibir leche”.

La leche materna es vital para prevenir diversos problemas de salud tanto para la madre como para el bebé.

Yolanda Pastrana, encargada de sala de lactancia del Hospital GEA González, dijo: “Las estadísticas nos han demostrado que el 40% de mamás que no amamantan han tenido, han pasado por depresión postparto. Con el niño, tiene mejores beneficios tanto en sistema inmunológico o respiratorio y estomacal basándonos básicamente en la enterocilitis necrosante que es el primer punto de muerte en recién nacidos también la leche materna contiene células madre y entonces también les ayuda a leucemias, le ayuda a enterocolitis, le ayuda a madurar bien la microbiota intestinal”.

Con información de Farah Reachi

LSH