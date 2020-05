Suman 15 muertos por coronavirus en Iguala, Guerrero, tras brote en tienda de abarrotes

En Iguala, Guerrero, han muerto 15 personas por coronavirus COVID-19. Tiene una tasa de mortalidad de 9.4 decesos por cada 100 mil habitantes, cifra muy importante que se debe al brote que se originó en una tienda de abarrotes en la zona del mercado.

Juana Rodríguez, dos de sus hijas y diez familiares más, se aislaron en sus casas después de que Melitón, de 63 años, falleciera el 27 de abril por COVID-19. El hombre no dejó ni un día de laborar en su puesto semifijo de la calle Hermenegildo Galeana, a pasos de la tienda mayorista Zorro Abarrotero de Iguala.

Cuando murió mi esposo, no estuvo nadie de acompañante, ni un vecino, ni familiar, ni mis hijos, solamente nosotras acá. Y ahora mucha gente casi no nos quiere hablar, no sabemos qué vamos a hacer, dicen que estamos contaminados”, explicó la viuda Juana Rodríguez.