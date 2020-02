105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

Hace 105 años, la aviación militar mexicana ascendió a nivel de Fuerza Armada por decreto presidencial.

Su principal misión es garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de desastres naturales o contingencias, mediante el transporte de víveres, medicamentos, personal para brindar auxilio y víctimas.

Desde 1992 la Fuerza Aérea Mexicana celebra su día el 10 de febrero.

A 105 años de distancia, las condiciones de equidad de género en este cuerpo armado han evolucionado.

La teniente Karen Vanessa Velázquez Ruiz es la única mujer de la Fuerza Aérea Mexicana que ha pilotado el avión de combate supersónico F5.

Desde que se graduó en el 2012, ha pilotado 5 tipos distintos de aeronaves de ala fija, entre ellos el Caza 295 y el King Air 350.

“Actualmente tengo 11 años de servicio en los que me he entregado al servicio de la Fuerza Aérea y me siento muy orgullosa”, añadió la Teniente FAM PA Karen Vanessa Velázquez Ruiz, Escuadrón Aéreo 502.